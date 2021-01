Nueva intentona de Reynoso Femat por la alcaldía. Arremete contra PAN y CLT

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Veinte años después de haber sido alcalde de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat anunció una nueva intentona de repetir en el cargo; cobijado ahora por Fuerza por México, partido de reciente creación.

En conferencia de medios, Reynoso Femat informó de sus intenciones para contender otra vez por el puesto que ejerció entre 1998 a 2001, abanderado por este nuevo instituto político y destacó que legalmente ahora un presidente municipal ya pueda reelegirse.

“Me han hecho la invitación a participar, son aspiraciones que tengo de porqué no volver a ser alcalde. Ustedes se preguntan porqué después de haber sido gobernador, ser alcalde. Resulta que no soy el único, hay otros dos estados similares, como en Morelos”, justificó.

– ¿Es un hecho la candidatura?

– No, todavía hay que esperar la convocatoria y este mes se debe definir todo.

También ex gobernador de Aguascalientes, por las siglas del PAN, Luis Armando criticó ahora a ese instituto político. “Las puertas se han cerrado, solo unos cuantos controlan y esto me ha decepcionado; pero quiero externar mi gratitud a Acción Nacional como institución, no contra los que se sienten dueños del partido”.

– ¿Verán bien esta situación en el PAN?

– No sé si bien o mal, creo que muchos panistas ven mal lo que está pasando en el partido. Pero creo que el ciclo se acabó en Acción Nacional, ahora se vislumbra un nuevo ciclo.

También se lanzó contra su sucesor en la gubernatura, el priista Carlos Lozano de la Torre, a quien achacó las detenciones que se han dado en su contra, debido a acusaciones de supuesto peculado en su administración, por lo cual ya se le dictaminó una sentencia de dos años en agosto de 2019.

“Algo malo le pasó y agarró un complejo, cierta situación de envidia contra un servidor. Me sorprende que la actual administración no le han hecho nada y el Congreso sabe, está comprobado. Yo estoy sorprendido que no han hecho nada, porque Carlos Lozano hizo lo que hizo contra mí”, recalcó.

– ¿Era su amigo Carlos Lozano?

– Nunca fue mi amigo. Fue conocido de toda la vida, pero conocido es una cosa y amigo tampoco. Difícilmente lo traté.

Al final, Reynoso aceptó que sí apoyó al priista en las elecciones por la gubernatura de 2010, incluso encima del mismo PAN que en ese año no validó la candidatura de su delfín Raúl Cuadra -por cierto, detenido hace un par de años-.

“Hubo diferencias con el PAN y había la posibilidad de apoyar a Carlos Lozano, lo vi con colmillo, con experiencia; pero no lo conocía en su persona. No sabía que era un hijo de su mamá”, externó.

Las elecciones de este año en Aguascalientes se enfocarán para la renovación de alcaldías y diputaciones.