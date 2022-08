Nueva dirigencia del PRI debe unir filas, pide Romo quien se descarta en participar

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En espera de que se defina la convocatoria para la renovación del comité estatal del PRI, la diputada tricolor Verónica Romo Sánchez hizo hincapié que la siguiente dirigencia deberá abrirse a todos los sectores.

“Tiene que ser una persona que conozca a la militancia del PRI, que conozca a la gente y que conozca a Aguascalientes. Que sea una persona neutral y ayudarnos a unir filas para las siguientes elecciones”, enfatizó.

– ¿Verónica Romo podría participar?

– No, claro que no. Yo me quedo en el Congreso.

Romo Sánchez destacó la posibilidad que se abra la posibilidad que nuevos rostros pudieran tomar las riendas del tricolor, cuando el delegado Carlos Peña autorice la convocatoria para el proceso interno que se tiene previsto para este mismo año.

“Tenemos perfiles jóvenes, hay mucha gente con capacidad dentro del partido para hacer un buen trabajo que es lo que necesitamos”, insistió la legisladora.

El PRI se mantiene como tercera fuerza política en el estado, con apenas una diputación de representación proporcional y gobierna dos presidencias municipales.