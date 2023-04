Nueva canción de Bad Bunny con Grupo Frontera, ¿sería una indirecta para Gabriela y Kendall?

Redacción

EEUU.- Muy bélico y bien involucrado en el regional mexicano, anda últimamente Bad Bunny, y es que el Conejo Malo anunció su nueva colaboración con Grupo Frontera.

En esta ocasión el reguetonero probó suerte en los corridos tumbados con una letra bastante dolorosa y los fans aseguran que está dedicada a Gabriela Berlingeri, su ex antes de Kendall Jenner.

A decir de los seguidores la canción de Bad Bunny y Grupo Frontera podría ser la despedida para Gabriela Berlingeri

Ello dado que la letra de ‘un x100to’ habla de un amor que se ha ido y ese proceso de desamor que vivimos en el desamor.

Vale mencionar que se sabe que Bad Bunny no escribe por escribir y algunos fans han expuesto la teoría de que esta letra es una carta de despedida para su ex Gabriel Berlingeri, con quien terminó a finales de 2022 o principios de 2023 aproximadamente.

“Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho a tu Insta me metí

Baby. Ya yo sé que a ti te va bien

Que de mí tú no quieres saber…”, dice una de las estrofas de Bad Bunny.

Incluso algunos se preguntan si ¿hay indirecta a Kendall Jenner?, de lo cual no hay certeza, pero los internautas aseguran que sí.

Ello dado que la letra menciona que si lo ven con alguien más, es una farsa, y si lo ven feliz, sólo es apariencia porque únicamente extrañaría a su ex.

“Que si me ven con otra en una disco, sólo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto…”

Ante lo que los fans aseguran que “la otra” es Kendall Jenner y recordaron que la primera vez que los vieron juntos fue, precisamente, en una disco.

Esta información son sólo teorías de los fans que relacionaron la letra con la vida del Conejo Malo, sin embargo, puede que el reguetonero sólo haya probado suerte en los corridos tumbados, que por cierto para su buena suerte le salió muy bien, pues a pocos horas del estreno, el tema con Grupo Frontera ha reunido más de medio millón de vistas en YouTube.

*Con información de Cultura Colectiva.