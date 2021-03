¿Nueva Alianza y PRI juntos en Aguascalientes?

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El expresidente municipal de Pabellón de Arteaga, ex diputado local, ex regidor y ex dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, conocido como “El Cascarín” fue captado en plena charla con Margarita Gallegos, “Mago Millones” (de espaldas) diputada con licencia y candidata del PRI a la alcaldía de San Francisco de los Romo en un conocido café en el norte de esta ciudad.

¿A caso estarán tramando una alianza de facto?

En Aguascalientes Nueva Alianza esta coalilgado con Morena y el PT.