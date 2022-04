Nuestro “oro blanco” el litio mexicano está en manos chinas

Redacción

En la carrera comercial con ­Washington, China va un paso adelante y a sólo 180 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México, el país asiático logró quedarse con uno de los yacimientos de litio más importantes de mundo.



Desde Bacadehuachi, municipio de la sierra sonorense, la empresa china Ganfeng Lithium y la inglesa Bacanora Lithium abastecerán de materia prima al hombre más rico del mundo, Elon Musk, dueño de Tesla, la empresa armadora de vehículos eléctricos que funcionan a base de litio.



Durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto el gobierno federal concesionó cerca de 100 mil hectáreas de los municipios de Bacadehuachi y Nazo Chico, en Sonora.



Se trata de 10 concesiones con una duración de 50 años para explorar, explotar y exportar el llamado “oro blanco” del futuro.



Las primeras se entregaron en 2010: dos el 22 de enero y otras dos, el 12 de marzo y el 22 de mayo; durante la administración del priista Peña Nieto, en la misma zona se autorizaron seis concesiones más: una el 30 de mayo y tres el 10 de julio de 2014 y una más el 11 de agosto de 2015, aunque no se precisa la fecha de la última.



Todas quedaron en manos de la empresa canadiense Bacanora Minerals Limited, que a su vez creó una serie de empresas en México que fueron las que obtuvieron los permisos: Megalit S.A. de C.V., Mexilit S.A. de C.V., Minera Sonora Borax S.A. de C.V., y Minerales Industriales Tubutama S.A. de C.V. Estas dos últimas a su vez las agrupó en la empresa Mineramex, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.



Además creó la empresa Operadora de Litio Bacanora, la cual está formada por Mineramex con la participación de una acción a nombre del mexicano Martín Fernando Vidal Torres.



Durante aquellos años el litio aún no tomaba el ímpetu que hoy tiene y ya se hablaba de él como “el oro blanco del futuro”. Incluso el llamado triángulo del litio -ubicado en Argentina, Chile y Bolivia-, acaparaban la atención de las empresas dedicadas a la producción de telefonía celular y computación por encontrarse ahí los grandes yacimientos, además de otros en Austria.



Lo liviano del litio y su gran capacidad de almacenamiento de energía, además de la durabilidad, llevó a que el metal adquiriera cada día más importancia utilizándose lo mismo en relojes, microcomputadoras, cámaras, juegos y aparatos electrónicos, que en la industria militar.



De acuerdo con un estudio sobre el litio realizado en 2017 por el gobierno de Peña Nieto, la industria militar recurrió al “uso de baterías de oxihalide de litio para el uso de misiles de defensa aéreas y otros programas en Estados Unidos”.



Aunque el proyecto para extraer litio data de 2010, la baja en los precios y la falta de recursos de la empresa canadiense la mantuvieron en un compás de espera varios años. Pero 2019 fue bueno para la empresa, cuya casa matriz está en Gran Bretaña bajo la firma Bacanora Lithium.



Primero, en marzo de ese año logró el apoyo económico de la empresa japonesa Hanwa, que se quedó con 6% de las acciones, además de tener comprometida la venta durante 10 años de carbonato de litio.



El 22 de mayo de 2019 la empresa más grande del mundo en la comercialización del litio, la china Ganfeng Lithium, adquirió 22.5% de las acciones a cambio de fuertes inversiones.



Pero lo mejor para Bacanora Lithium y su proyecto en Bacadehuachi vino el 30 de agosto de 2019, cuando la empresa especializada Mining Technology declaró al de Bacanora Lithium como el yacimiento más grande del mundo, con 243 millones de toneladas probadas y probables, superando los depósitos de Chile, Bolivia, Argentina, Australia, Estados Unidos (en Nevada) y Canadá.



De ahí que la empresa productora y exportadora de litio más grande del orbe, ­Gangfeng Lithium, decidiera en febrero de este 2021 adquirir 50% de Bacanora Lithium.



Tesla y Ganfeng, socios



Del litio se obtiene el cloruro de litio, el dióxido de litio y el carbonato de litio; con ellos se producen las baterías de iones de litio y el dióxido es utilizado para los autos eléctricos.



El metal se encuentra en salmueras, como en el salar de Atacama, en Chile, o en roca y en arcilla.



Ganfeng Lithium es socio de Tesla al suministrarle 20% de litio que requiere para echar a andar sus autos eléctricos.



Aunque Estados Unidos no es un gran productor de litio, sí es de los consumidores más importante. La propia empresa Tesla se encuentra en la Unión Americana, además de que gran parte de los teléfonos celulares y algunos juegos que produce requieren de baterías de litio.



Con la adquisición de 50% de las acciones por parte de Ganfeng, China se encuentra a sólo 180 kilómetros -distancia entre Bacadehuachi, Sonora, y la frontera norte mexicana- de Estados Unidos.



El 22 de mayo de 2019, Ganfeng el mayor productor de metales de litio del mundo en términos de capacidad de producción y el tercer mayor productor de compuestos de litio en el mundo, adquirió 22.5% de las acciones de Bacanora Lithium mediante el pago de 7 millones 563 mil 649 libras esterlinas.



Y apenas el pasado 1 de febrero de 2021 Ganfeng anunció que se quedaba con 50% de las acciones al invertir otros 21 millones 883 mil 485 libras esterlinas. “Bacanora Lithium seguirá siendo el operador del proyecto, mientras que Ganfeng será responsable de liderar las actividades de ingeniería, adquisiciones y construcción asociadas con el proyecto”, se indica en el comunicado emitido por ambas empresas.



Pero Ganfeng, el provedor chino de Tesla, no sólo se está quedando con 50% de las acciones para obtener el lito de Sonora, también construirá en México una planta para reciclar baterías de iones de litio, según lo anunció el 2 de diciembre de 2020.



Wang Xiaoshen, director de Ganfeng, dijo que la planta abastecerá al creciente mercado de vehículos electrónicos de Estados Unidos y que reciclará baterías de los automóviles Tesla, así como las de los autobuses eléctricos fabricados en China que se utilizan en casi toda América Latina.



“Los autobuses eléctricos chinos se han exportado a países de América del Sur durante años y ahora es el momento de reciclarlos”, dijo al Financial Times. “Tesla ha estado vendiendo en México desde 2012, por lo que en los próximos años las baterías estarán listas para retirarse”.



Bacanora Minerals es una empresa que data de los años 40; cuando llegó a México lo hizo a través de empresas que fue creando en el país, mismas que son las que tienen los títulos de concesión para explorar y explotar el litio en Sonora. Pero también sumó a empresas británicas.



El 18 de septiembre de 2014, Bacanora Minerals sumó a la firma de Gran Bretaña, REM México Limited, la cual adquirió una buena parte de las acciones.



Esta empresa, que cotiza en la bolsa de Inglaterra y depende de la firma Cadence Minerals, la cual invierte en mina y metales, energías nuevas y acompaña desde la exploración hasta la producción, cuenta con seis grandes proyectos en torno al litio, y uno de ellos es el llamado “litio Sonora”.



De acuerdo con sus documentos, Cadence trabaja con Bacanora Minerals en la modalidad de “joint venture”, por lo que es dueña de 30% en las concesiones de la empresa Megalit S.A. de C.V., que se mencionan al inicio.



Además es dueña de otro 30% de acciones de las concesiones que tiene Mexilit S.A. de C.V., otra de las empresas creadas por la firma canadiense.



De acuerdo con los documentos internos de Cadence, “el proyecto Sonora posee uno de los recursos de litio más grandes del mundo y se beneficia de ser de alta calidad y escalable”.



También destaca que tiene “fuerte potencial económico de la operación a cielo abierto de dos etapas en Sonora”. Esto es, que la mina a cielo abierto es redituable para ellos.



La primera etapa es que durante los cuatro primeros años de extracción de litio se logre la captación de 17 mil 500 millones de toneladas. Y en la segunda etapa -que abarcaría los 15 años siguientes-, otras 35 mil toneladas.



Aunque las concesiones entregadas para explorar, explotar y exportar el litio son por 50 años, el proyecto de Sonora Lithium pretende explotar la mina sólo durante 19 años.



Según el reporte de junio de 2018 de Bacanora Lithium, las concesiones suman 87 mil 85 hectáreas y se componen de 10 en total, las cuales fueron entregadas a las empresas: Minera Sonora Borax (dos títulos), Mexilit (cinco títulos) y Megalit (tres títulos).



Las localidades donde se encuentra ubicada la mina son La ventana, La Ventana 1, El Sauz, El Sauz 1, El Sauz 2, Fleur, Fleur 1, Buena Vista y San Gabriel. Todas en el municipio de Bacadehuachi.



Megalit S.A. de C.V., empresa creada por Bacanora Minerals, inició sus actividades de exploración de litio en 2010, en las concesiones de La Ventana, La Ventana 1 y San Gabriel, según registró la entonces Subsecretaría de Minas.





En tanto, Mexilit S.A. de C.V., que también inició exploración en 2010, lo hizo en El Sauz, El Sauz 1, El Sauz 2, Fleur, Fleur 1.



Las concesiones son para la exploración, extracción y producción, y están situadas a 190 kilómetros de Hermosillo.



Hoy en esas concesiones, 50% está en manos de la empresa china Ganfeng Lithium, y ya entregó, en febrero de 2020, la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir su planta cogeneradora de energía y así alimentar la mina que extraerá el litio.

Con información de Proceso