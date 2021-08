Novia de Sammy también enfermó de Covid

Redacción

Ciudad de México.-Usuarios de redes sociales la han criticado por desaparecer tras la muerte del humorista.

La madrugada de el pasado viernes se dio a conocer la lamentable partida de Sammy Pérez, quien tras luchar durante varios días contra el Covid-19, perdió la vida por complicaciones con la enfermedad.

Fue su mánager Erick De Paz quien se encargó de mantener informado al público, sobre el estado de salud del humorista; incluso reveló en entrevista para el programa Ventaneando que la prometida de Sammy, Zuleika Cisneros, también está contagiada y se encuentra aislada.

“No requirió hospitalización como Sammy, sigue dando positiva, pero está aislada y bajo tratamiento”, explicó De Paz,

Pese al contagio de Zuleika, su desaparición tras la muerte de su prometido ha causado gran indignación en redes sociales, donde no le han perdonado no haber estado al pendiente de la salud de Sammy. Incluso, Miguel Vallejo, amigo y compañero del comediante ha cuestionado que la joven siga desaparecida: “Además lo que más me molesta es que la señora Zuleica, la prometida de Sammy, ya desapareció del mapa, ni sus luces”, dijo. Asimismo continúan los problemas para la familia Pérez, pues los gastos médicos que se generaron ascienden a poco más de medio millón de pesos, dinero con el que no cuentan por lo que se han visto en la necesidad de pedir donaciones y hasta de pedir a la empresa que manejaba a Sammy les ayude a solventarlos.

Con información de TV Notas