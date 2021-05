Novedades en las campañas de Aguascalientes

El Música

Aguascalientes, Ags.- Ya falta menos para que se acaben las campañas electorales que para ser sinceros han pasado casi desapercibidas para la ciudadanía que muestra más interés en el tema de la vacunación que va muy rezagada en todo el país.

Aquí en nuestro estado si bien va un poco más rápido, la verdad es que las fallas están a la orden del día de parte de las autoridades del gobierno federal.

Pero vamos al tema electorero.

En el PRI, Norma Guel se quedó con un palmo de narices luego de que le dieron palo en el Tribunal Electoral local ya que buscaba a toda cosa ser candidata a diputada plurinominal para diputada local además de ser la abanderada del PRI a la alcaldía de esta ciudad. Bien sabe la hija del exgobernador que la posición pluri le asegura seguir en la palestra y en la nómina. Lo bueno para la familia Guel es que esa diputación que tiene segura el tricolor es que será para la cuñada de Norma, la joven de nombre Verónica Romo, esposa de Paquito Guel.

Por ahora trata de hacer lo que puede con mucha, pero mucha creatividad para detener la caída de este partido en el ánimo de los electores, ya que no cuenta con recursos dado que el CEN hasta ahora la trae con puras largas.

En Morena…

Los morenos con el pleito que se traen con la dirigencia nacional y estatal muchos candidatos a revelado a este tecleador que le están echando ganas con sus propios recursos porque no han bajado el dinero para las campañas. Son pocos los que tienen con qué. Mientras tanto pura saliva y suela. No hay de otra mientras esperan que los pleitos no los golpeen tanto a la hora del resultado.

En el PES…

En el Partido Encuentro Solidario, la verdad es que todavía no sabemos quién sus candidatos porque al parecer se quedaron en sus casas. Sabedores que van directo a la derrota no quieren invertir lo mínimo y parece que el pastor Morquecho no se colará al Congreso del estado.

En Redes Sociales Progresistas…

El llamado partido de Elba Esther Gordillo les urge que se acaben las campañas para darle una patada en el trasero y que se vaya muy pero muy lejos de preferencia hasta el país de Nunca vuelva a su dirigente, Raúl Ruiz Dondiego que trae un verdadero desmadre con sus candidatos a quienes ningunea y les echa el choro mareador, pero total que nomás no les da dinero. Así va a estar complicado que entre como diputado plurinominal.

Los Rosas…

En Fuerza por México luego de que se filtró un audio a la prensa de que los rosas no traen dinero, el único discurso de su líder “moral”, el sentenciado, señor de los excesos, Luis Armando Reynoso les pide a todos los que se encuentra en su camino que “se sumen al proyecto”, pero cuando los candidatos le hablan del dinero parece que recibe llamadas de Dubai y no contesta las peticiones.

En el PAN…

Hay preocupación en varios frentes del blanquiazul, luego de que este domingo el presidente nacional de los azules informó a la prensa que solo van a ganar en Aguascalientes y Jesús María, y “a lo mejor en Calvillo”, por lo que prácticamente estaría reconociendo la derrota en Rincón de Romos y San José de Gracia.

El resto…

EN El Verde, naranja, PLA y PANAL las cosas andan igual y peor, lucen todos como gallinas descabezadas, pero tratan de dar su mejor cara para que los electores se fijen en ellos para buscar no perder las prerrogativas estatales y en el caso de los “libres” el registro como partido estatal. Caso aparte merecen los naranjas que ven pasar los días y notan como su candidato ancla, Gabriel “El Chapulín” Arellano nomás no levanta ni un suspiro.