Notan médicos de Aguascalientes que influenza se extendió de temporada

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Se han registrado más casos de influenza en Aguascalientes aún en pleno junio, una época en la que no solían aparecer más casos de esta enfermedad, apuntó el médico infectólogo Francisco Márquez Díaz.

En entrevista, explicó que si bien las vacunas contra el coronavirus han mostrado buenos resultados en la salud de la sociedad, no se debe olvidar el cuidado ni la vacunación preventiva de otras enfermedades como la influenza.

“La situación que tenemos que tomar mucho en cuenta es los cambios que se asocien con otros problemas de salud porque ahora no solo debemos estar al tanto del Covid-19, sino con influenza, porque estamos teniendo incrementos de influenza fuera del periodo estacional”

Indicó que esto viene luego de una disminución de las acciones preventivas a los virus por parte de la población y el incremento de eventos masivos como la Feria Nacional de San Marcos, en el caso de Aguascalientes.

“Lo que puede traer esto en relación es que a medida de que se avanzó con la vacunación, ha venido un relajamiento en los cuidados. Muchas personas transmiten el mensaje de que ya no necesitamos el cubrebocas; el exceso de confianza sin duda nos ha traído un relajamiento”

Detalló que en la entidad ha detectado casos de influenza tipo A y AH1N1, última que ocasionó una gripe pandémica en el 2009. Ante esta situación, el galeno recomendó no abandonar el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el resto de las medidas sanitarias para prevenir enfermedades.

Finalmente, invitó a la población a recibir la vacuna contra esta enfermedad de manera gratuita en el cosultorio ubicado en San Juan de los Lagos $405, en Los Bosques Norte de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, en Aguascalientes se han acumulado 20 casos de influenza en lo que va del año.