Nosotros vamos a seguir en las propuestas, no en denostaciones: Jiménez

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La candidata de la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez, apuntó que su participación en el primer debate oficial del Instituto Estatal Electoral (IEE) estuvo enfocado en las propuestas y no en la confrontación con las otras candidatas.

“El día de ayer fue una mesa de discusión en donde yo me enfoqué al 100 por ciento en las propuestas como lo he venido haciendo desde el primer día de la campaña y así lo vamos a seguir haciendo”, señaló.

En conferencia de prensa en el municipio de Jesús María, la abanderada del PAN, PRI y PRD comentó que la ciudadanía quiere escuchar los proyectos que se tienen para la entidad, por lo que no se perderá el tiempo en denostar ni señalar al resto de las aspirantes a la gubernatura.

“Nosotros no cambiaremos la estrategia de campaña, nosotros vamos a seguir en las propuestas, la gente de Aguascalientes merece y está a la altura de las ideas y las propuestas, tenemos muchos planes para perder el tiempo en denostar, difamar, mentir”.

Además, indicó que seguirá respetando a sus contrincantes y a los ciudadanos hasta el día de la elección el próximo 5 de junio.

Durante su paso por Jesús María, Jiménez se reunió con representantes de grupos migrantes para firmar una alianza con la que se comprometió a crear el Instituto del Migrante y a instalar oficinas de atención en Estados Unidos, así como a impulsar programas para apoyar el comercio local.