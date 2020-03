“Nos están dejando solos en el combate a la delincuencia”: SSPE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“Nos están dejando solos en el combate a bandas de la delincuencia”, fustigó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Cuestionado sobre el tema de las bandas a asaltacuentahabientes, mencionó que se trata de un trabajo que todos debieran hacer en su combate, sin embargo “estamos solos”, se quejó.

“Estamos solos, nos seguimos quedando solos, entonces porqué la policía estatal si detecta bandas dedicadas al robo a cuentahabientes y otros no, entonces algo está fallando”, insistió.

Destacó el aseguramiento de dos bandas prácticamente al hilo en los últimos días dedicadas a este tipo de atracos por parte de su corporación.

“El jueves de la semana pasada que detectamos una banda en Velaria Mall tuvimos otro alertamiento en BanBajío acá en la zona norte y llegamos primero nosotros como primeros respondientes ¿imagínate nada más?.

Exhortó a todas las corporaciones de seguridad por igual a ponerse a trabajar y asumir el rol que a cada quien le corresponde, arremetiendo en el sentido de que se ha descuidado la supervisión al trabajo que realizan los elementos encargados de vigilar cada una de las zonas de la ciudad por parte de al policía municipal.

“Te insisto, no es posible que de Velaria Mall al BanBajío creo que de acá de Independencia nosotros lleguemos primero, osea, algo está pasando y no debemos ser omisos”.