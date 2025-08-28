Noroña exige desafuero de “Alito” tras agresión en el Senado

Redacción

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, anunció que interpondrá denuncias por lesiones y daños a la propiedad contra el senador Alejandro Moreno, a quien también exigirá su desafuero.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña calificó el incidente como una agresión directa y no como una riña. Señaló que su colaborador Emiliano González fue derribado al intentar interponerse con una cámara 360, y que tras la agresión apareció con collarín, un brazo vendado e inmovilizado.

“El trabajador fue incluso amenazado de muerte con la frase ‘te voy a matar’”, aseguró Noroña, quien también afirmó haber recibido golpes en la cara, hombro y cabeza.

El grupo parlamentario de Morena respaldó al petista y adelantó que pedirá a la Secretaría de Gobernación medidas de seguridad para él.

De acuerdo con Fernández Noroña, Moreno actuó con “alevosía, planificación y ventaja” durante la confrontación.

La gresca se originó la tarde del miércoles, al término de lo que podría ser la última sesión de la Comisión Permanente. Noroña dio por concluida la jornada sin permitir una ronda de discursos de clausura, al argumentar que el tiempo había finalizado.

El hecho provocó que Alejandro “Alito” Moreno subiera a la Mesa Directiva a reclamarle, justo en el momento en que se entonaba el himno nacional. Al reclamo se sumó el coordinador priista Rubén Moreira, quien acusó que no se cumplió con la agenda prevista para el día.