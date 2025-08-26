Noroña de defiende por críticas a su residencia de 12 millones de pesos

Redacción
Ciudad de México.-Luego de las múltiples reacciones en redes sociales que cuestionan su incongruencia con la austeridad por haber adquirido una casa de 12 millones de pesos, Gerardo Fernández Noroña afirmó que no tiene ninguna obligación de ser austero, pues ahora con sus ingresos como legislador puede pagar esa propiedad.
“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos, no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición, éramos pobres”, dijo.
“A raíz de la pandemia me fui a Tepoztlán, renté esa casa, y ahora con los ingresos que tengo tuve condiciones para comprarla a crédito y la estoy pagando”, sostuvo.
Fernández Noroña convocó a una segunda conferencia de prensa, luego de las reacciones en redes sociales. Sin embargo, al ser cuestionado sobre dónde se ubica la propiedad, cuánto paga mensualmente, qué tipo de crédito contrató, a cuántos años la adquirió y con qué institución financiera, evitó responder.
“Pues podría, pero no lo haré, pero ya dije que los invito cuando quieran. (…) No estoy obligado, porque mientras más explicaciones les doy, más inciden, generan, pero estoy pagando un crédito, esa casa la adquirí a crédito y está ante notario público, y cualquiera que quiera hacer la investigación lo puede encontrar”, sostuvo.
En la conferencia de prensa, Fernández Noroña cuestionó que mientras él sí declaró sus bienes, otros senadores como el priista Manuel Añorve o el panista Ricardo Anaya reportaron cero propiedades.
Pero se le cuestionó que hay casos como la morenista Andrea Chávez, que también dijo no poseer ningún vehículo o casa, aunque dijo que ella tiene que responder.
“Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble, no tiene ningún vehículo. Pobrecito, se viene en Uber, en Didi todos los días. Tiene su super Volvo rojo en Metrobús llega aquí a la esquina de Insurgente y Reforma. No tiene nada”, cuestionó.
Con información de Latinus