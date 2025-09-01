Normatividad del encierro le correspondía a municipio: Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La normatividad en torno al encierro en calles de la ciudad correspondía al ayuntamiento, consideró la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en torno a los hechos del sábado 30 de agosto donde una mascota murió tras introducirse al callejón y ser cornada por un burel.

“Fue un hecho muy desafortunado. Vamos a estar atentos a que todos estos espectáculos, que le corresponde al municipio toda esta normativa de permisos, pues los contemple”, declaró la legisladora del PAN en entrevista.

– ¿Pero sí es una llamada de atención lo que ocurrió?

– Pues sí, es lamentable. No es un tema del ser humano, pero no debe de pasar.

El sábado último, durante la organización del encierro con toros de lidia en calles del barrio de San Marcos, de esta ciudad, una perrita que se introdujo en el callejón fue embestida por un burel y perdió la vida. Suceso que ha generado indignación en diversos sectores.

Aunque en junio pasado, el Congreso del Estado aprobó una legislación para sancionar el maltrato animal en Aguascalientes, Medina Macías expresó que el inopinado suceso del sábado no aplica con la citada ley.

“No fue un tema por parte de la mano del ser humano. Sí fue un desafortunado incidente, pero no viene tipificado de esa forma”, añadió la panista.

Cabe mencionar que la celebración del encierro partió de una convocatoria de la Secretaría de Turismo del Estado.