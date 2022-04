Nora Ruvalcaba escuchó a vecinos de Villas de Nuestra Señora 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Nora Ruvalcaba Gámez la hacer un recorrido por el tianguis VNSA a fin de escuchar y recabar de primera mano las necesidades de la gente, precisó que es la seguridad, generación de empleo y el agua temas prioritarios en su proyecto sexenal.

“Lo que vamos a hacer es cambiar el rostro a la administración pública estatal, por eso venimos a escuchar y en este recorrido la gran demanda es la falta del vital líquido, la vigilancia que garantice la seguridad, así como atender la demanda laboral” acotó la candidata.

Nora Ruvalcaba sostuvo que en su administración el ahorrar, eficientar y no robar será sello distintivo, pues aseguró el principal enemigo de todos es la corrupción,

por lo que prevenir prácticas como los moches, desvío de recursos y sobre precios serán acciones de las que se cuidará a la sociedad de Aguascalientes.

La candidata por MORENA precisó que Aguascalientes será transformado, y en los próximos cinco años se sentarán las bases para que este estado alcance un desarrollo y bienestar en igualdad de condiciones para todos sus habitantes.

“Al sentar las nuevas bases de la administración pública vamos a poder generar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo pero sobre todo confianza hoy por hoy la ciudadanía no le tiene confianza a sus políticos tenemos que demostrarles que si habemos personas que llegamos al poder no para servirnos, si no para servir, que llegamos a resolver problemas no a crearlos y a administrar recurso que es de ellos y de sus impuestos para devolverlos en bienestar”, concluyó