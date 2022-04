Nora exige al municipio garantizar seguridad de feriantes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nora Ruvalcaba Gámez, candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aseguró en rueda de prensa ante medios de comunicación, tras mostrar las mediciones de la reciente encuesta de Factométrica que proyecta un empate técnico entre Teresa Jiménez y Nora Ruvalcaba, que la confianza se palpa en cada puerta de los hogares que se han recorrido durante la primer parte de su campaña.

“En cada recorrido que nosotros hacemos, cada puerta que se abre, cada voluntad expresada, cada palabra de apoyo y sobre todo personas que nos dicen de toda su vida haber militado para el PAN o el PRI y hoy están con nuestro movimiento, nuestro proyecto lo que nos hace traducir esto en una inminente victoria para la transformación en Aguascalientes”, aseveró Nora Ruvalcaba

Precisó que la ciudadanía está deseosa un gobierno honesto, de un gobierno que no apoye, no promueva y no institucionalice la corrupción, la candidata morenista resaltó que la ciudadanía se encuentra harta y le ha transmitido serios problemas como falta de servicios públicos dignos, por lo que se comprometió a trabajar de la mano de los presidentes municipales para solventar cada una de las preocupaciones de sus habitantes.

Indicó que se seguirá consolidando esta victoria recorriendo tianguis, mercados, plazas públicas y puerta a puerta de todos los hogares de todos los municipios.

Respecto a las indicaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) de bajar el spot donde MORENA señala la corrupción del PRI y del PAN, la candidata precisó que su campaña seguirá contrastando las diferencias que existen entre el proyecto de Movimiento de Regeneración Nacional y el proyecto representado por la coalición que ha utilizado el poder público como una instancia criminal y de negocios.

En otro tema la candidata lanzó un llamado a las autoridades municipales a hacer su trabajo y cumplir con sus responsabilidades para que se garantice una FNSM segura para todos los visitantes, turistas y ciudadanos.

“Exigimos que las autoridades se hagan responsables y garantice salvaguardar la integridad de los feriantes y de todo el municipio de Aguascalientes, que esta feria transcurra de manera pacífica” indicó.

Ya por último en relación a la denuncia interpuesta por las agresiones a Jorge Frías, la candidata informó que se sigue dando seguimiento, reiteró que es una vergüenza para los aguascalentenses que en pleno proceso electoral ocurran estas cosas, señaló que los grupos de choque que siguen operando desde la policía municipal deben ser desmantelados. “Estamos hablando de la vida de un hombre y de su familia. Estamos hablando de las acciones más repugnantes que representan al PRI y al PAN: la violencia, la amenaza y la simulación” concluyó.