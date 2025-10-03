Nombran a primera mujer al frente de la Iglesia de Inglaterra

Redacción

Sarah Mullally, obispa de Londres, fue nombrada este viernes arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la Iglesia de Inglaterra, informó el gobierno británico.

De 63 años, enfermera y madre de dos hijos, Mullally reemplaza a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras la presión por su manejo de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

En un comunicado, la nueva arzobispa reconoció la “gran responsabilidad” de su cargo y aseguró sentir “paz y confianza en Dios” para asumirlo.

Mullally, obispa de Londres desde 2018, ha defendido varias causas liberales dentro de la Iglesia, como la autorización de bendiciones para parejas del mismo sexo en uniones civiles y matrimonios.

Welby, de 68 años, anunció en noviembre su salida, que se concretó el 6 de enero, después de enfrentar críticas por el encubrimiento de abusos de menores cometidos por John Smyth, un abogado que presidía una organización benéfica vinculada a la Iglesia anglicana. Smyth abusó de 130 niños y jóvenes entre la década de 1970 y mediados de 2010, en Reino Unido y posteriormente en África, donde murió en 2018 sin ser juzgado.

La investigación encargada por la Iglesia concluyó que, aunque los hechos se informaron oficialmente en 2013, muchos responsables conocían los abusos desde los años 80 y mantuvieron silencio como parte de una “campaña de encubrimiento”.