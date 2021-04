Noelia revela que fue víctima de abuso sexual cuando era niña

Redacción

Ciudad de México.- La cantante puertorriqueña Noelia dio a conocer que su infancia fue una etapa muy dura de su vida, ya que fue víctima de abuso sexual a los 9 años por parte de un maestro de educación física.

En entrevista con el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, la también actriz dijo que su denuncia tenía el motivo de incentivar a otras mujeres a alzar la voz en contra de este delito.

“Yo no había conocido a mi papá biológico, entonces un poco eso –imagen paterna – y entonces de súbete al tercer escalón y brinca y yo te agarro y esa vez no me soltó y ahí empezó todo. Y yo pateé, pero después me amenazó de muerte, me dijo que si decía algo iba a matar a mi familia y así siguió toda la historia. Yo sí hablé y se hizo un lío en esa escuela porque lo había hecho a muchas niñas, el maestro terminó en la cárcel y después lo mataron. Tremendo escándalo”, contó.

En cuanto a la reacción de la familia por los abusos de los que fue víctima a manos de un profesor, Noelia recordó los reproches de su madre, Yolandita Monge.

Pues la cantautora puertorriqueña le cuestionó por qué no se lo contó; la razón, según Noelia, es que su madre no se encontraba en ese momento, ya que se encontraba trabajando.

Sin embargo, Noelia no responsabilizó a su madre por lo que vivió. “No es para culparla, gracias, gracias porque proveía, pero ella no estaba en ese momento en la casa”, dijo.

También comentó que no fue la única vez que fue agredida sexualmente, ya que anteriormente había confesado que su padrastro la ultrajó en varias ocasiones durante años.

Con información de Milenio