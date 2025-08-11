Noel tomó del bravo y agarró a pedradas a los policías

17 C
Aguascalientes
11 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un sujeto señalado por causar daños a una radio patrulla fue detenido por efectivos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de San José de Gracia en calles de dicha demarcación y fue presentado ante la autoridad ministerial.

Los hechos tuvieron registro cuando oficiales de la Policía Estatal y Policía Municipal, realizaban sus labores de patrullaje sobre calles de la colonia 1 de Agosto en el municipio de San José de Gracia, cuando en determinado momento detectaron a un individuo que se encontraba escandalizando en la vía pública quien comenzó a lanzar algunas agresiones verbales así como piedras en contra de los oficiales y de las radiopatrullas causando daños en una de ellas, por lo que de inmediato en el lugar fue detenido quien dijo llamarse Noel N, de 24 años de edad.
Por lo anterior Noel N fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, instancia donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.