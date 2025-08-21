Nodal y Ángela Aguilar disfrutan salida en Beverly Hills

Redacción

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados el pasado 16 de agosto en Beverly Hills, en medio de la atención mediática que rodea su relación desde que la hicieron pública en 2024. La pareja, que recientemente celebró su primer aniversario de bodas, disfrutó de un almuerzo en el restaurante Cipriani y luego dio un paseo por el exclusivo vecindario del condado de Los Ángeles.

Las imágenes difundidas muestran al matrimonio caminando de la mano, acompañados por miembros de su equipo de seguridad. Aunque sus expresiones lucían serias, se les vio compartiendo algunos gestos de complicidad mientras recorrían boutiques de la zona.

Ángela Aguilar destacó con un look boho chic: falda larga blanca, top amarillo tipo corsé con amarres, sandalias de tacón y un bolso Hermès en color cuero. Por su parte, Nodal optó por un estilo relajado con jeans azul claro, camisa marrón y botas country. Ambos completaron sus atuendos con gafas oscuras.

La aparición pública se da días después de la entrevista que Nodal ofreció a la periodista Adela Micha, en la que hizo declaraciones sobre su vida personal que generaron controversia en redes sociales. Sin embargo, la pareja parece no dejarse afectar por los señalamientos y continúa mostrándose unida en actividades cotidianas.

Previo a este paseo, Nodal fue visto acompañando a Ángela en Los Ángeles, durante las presentaciones que ofreció junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo en el Hollywood Bowl.