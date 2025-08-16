Nodal se justifica por no visitar a Inti 

Redacción

Ciudad de México.-Christian Nodal está en el ojo del huracán luego de que en días pasado se difundiera la entrevista exclusiva que ofreció a la periodista Adela Micha para su programa La Saga, en donde dio detalles sobre su relación con Ángela Aguilar, a quien defendió en todo momento y también habló sobre su ex y madre de su hija, Cazzu.

En la charla dijo de todo, desde cómo empezó su relación con su ahora esposa, hasta pasar por sus relaciones con la trapera e incluso con Belinda, sin embrago, decenas de internautas no están tomando nada bien sus declaraciones e incluso han señalado varias contradicciones con las versiones que anteriormente Ángela Aguilar dio sobre su romance.

Sin embargo, en esta charla sincera y sin filtros, Christian Nodal abrió su corazón habló por primera vez a profundidad sobre la relación con su hija Inti, nacida en septiembre de 2023, fruto de su relación con la rapera argentina.

“Así es muy difícil coincidir”

Nodal explicó que su apretada agenda y la distancia geográfica han complicado las visitas frecuentes a Argentina, donde vive la pequeña junto a su mamá.

“Son de 12 a 17 horas para llegar a Argentina. Cuando estábamos juntos, viajábamos siempre que era posible, sobre todo antes del embarazo. Después, Cazzu me acompañó los primeros meses, pero resultaba complicado porque yo trabajaba casi todos los fines de semana”, compartió el cantante.

Además, el intérprete de Botella tras botella detalló que el cambio de huso horario y el desgaste físico de los traslados limitan sus visitas a apenas un par de días.

“Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir”, añadió.

Una relación que intentaron salvar

Aunque hoy viven caminos separados, Nodal dejó claro que tanto él como Cazzu intentaron que su relación funcionara, especialmente pensando en el bienestar de su hija.

“Yo sinceramente no quería dejar morir la relación. Los dos luchamos mucho por eso”, confesó.

El cantante también dijo tener fe en que, conforme Inti crezca, podrá compartir más tiempo con ella y construir una relación sólida y cercana.

“Estoy consciente de que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para compartir con los dos más adelante. Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos”.

Romance con Ángela Aguilar habría iniciado en pandemia

La conversación también tocó otro de los temas más comentados del momento: su relación con Ángela Aguilar. Nodal recordó que la chispa entre ambos surgió en pleno confinamiento, durante mayo de 2020.

“El 13 o 14 de mayo la vi por primera vez fuera de lo profesional. En la pandemia tuvimos algo muy bonito, conectamos. Pasábamos horas hablando por videollamada, ella cocinaba…”.

Aunque la pareja fue duramente criticada por confirmar su noviazgo poco después de la ruptura entre Nodal y Cazzu, el cantante insiste en que no hubo infidelidad, sino una historia que retomó su rumbo con el tiempo.

Con información de Excélsior