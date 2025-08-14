Nodal revela que se casó espiritualmente con Ángela Aguilar 21 días después de romper con Cazzu

Redacción

Christian Nodal confesó que celebró una boda espiritual con Ángela Aguilar tan solo 21 días después de concluir definitivamente su relación con la cantante argentina Cazzu.

En entrevista con Adela Micha, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos relató que la decisión fue espontánea, luego de un concierto en Ensenada, cuando viajó con Ángela a Roma para pasar un momento íntimo, lejos del escrutinio público.

“Llegamos a Roma, toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, sentí el amor… nunca había amado por las razones correctas. Nada fue planeado”, aseguró.

Nodal dijo que, aunque sabía que vendría “la tormenta” mediática, decidió seguir a su corazón. “Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 de mayo, fue para pedirle que fuera mi novia, no le conté que ‘me la voy a llevar’. Roma fue terminar el concierto en Ensenada y volar”, afirmó.

El cantante, de 26 años, afirmó que en el vuelo comprendió que Ángela era su “verdadero amor” y que quería pasar el resto de su vida con ella. “En el avión dije: ‘Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir’”.

Sobre su ruptura con Cazzu, señaló que terminó el 8 de mayo y que le avisó antes de iniciar su nueva relación. “Ya no existía esa chispa… le avisé el 20 de mayo que empezaría a salir con alguien. Lo entendió, no hubo rollo”, comentó.

Nodal recordó que su conexión con Ángela surgió en pandemia tras colaborar en Dime Cómo Quieres, pero el romance formal inició el 14 de mayo de este año. “En pandemia tuvimos algo hermoso… estoy seguro de que ella me hubiera esperado, pero yo no pude esperar más”.

Tras la boda espiritual y la civil, la pareja planea una ceremonia religiosa el próximo año. “Si vivo 70 años, todos esos años me interesa vivirlos con ella. Si no es con ella, ya no hay amor para nadie más”, concluyó.