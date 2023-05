Nodal estrena ‘Cazzualidades’, dedicada a su novia

Redacción

España.- Desde que Christian Nodal y Cazzu confirmaron su embarazo, lucen más unidos que nunca y se nota que atraviesan por una de las mejores etapas de su vida en el terreno personal, pues, incluso la rapera argentina anda muy feliz presumiendo su pancita.

Vale recordar que hace unos días mostró su enorme barriga al desnudo y desató una revolución con sus fotos.

Aunque ahora ambos cantantes dejaron a muchos en shock, ya que adelantaron tremenda sorpresa en pleno embarazo, y es que el intérprete sonorense estrenó el tema ‘Cazzualidades’, la primera canción que él dedica a su pareja y futura mamá de su primer hijo (¿o hija?).

Se trata de una melodía romántica que fusiona el regional mexicano con el flamenco y en la que el cantante se permitió coquetear con el trap.

En la canción se escucha decir al intérprete mexicano de 24 años, “si estoy sonriendo, es por tu culpa. Quiero bailarte al ritmo de una cumbia. ¿A Cazzu tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba”; aunque no solo eso, en el video musical que acompaña la canción, Nodal aparece junto a su pareja, a quien llama por su nombre, Julieta, aunque acepta que él no es ningún “Romeo”.

Christian declaró previó a sacar este tema que: “yo cuando estaba tratando de conquistar a Julieta, que no me hacía caso, entonces, la manera mía, más allá de hablar, es expresarme con música. Así que le compuse una canción”.

Por cierto que la propia Cazzu compartió un pedacito del video en su cuenta de Instagram y fue entonces que ocurrió algo inesperado luego de que ella señalara, “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo te amo enormemente! @nodal”.

Fue al al pie de la publicación de la futura madre, que el intérprete se hizo presente para lanzar el comentario, “La cazzualidad más preciosa, te amo mami”, siendo esas palabras las que dejaron a muchos con la boca abierta, pues esta es la primera vez que Nodal le dice “te amo” a su novia en público, lo que les hace pensar que este bebé llegó para unirlos más, así que él le dijo todo lo piensa de ella en la nueva canción y en la esfera virtual.

*Con información de Telemundo.