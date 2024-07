Noche infernal en Aguascalientes, 3 ejecutados y 4 heridos dejaron ataques diversos

CJB

Aguascalientes, Ags.- Tres personas fueron asesinadas a balazos, mientras que otras cuatro lograron sobrevivir a diversos ataques que se verificaron entre las 22:00 de este martes y los primeros minutos de este miércoles. En esta capital así cómo en los municipios de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

El primero….

A las 22:00 horas se reportó al 911 que se habían producido detonaciones por arma de fuego en la calle Felipe Carrillo frente al número 26 en la colonia 5 de mayo en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Un hombre identificado cómo Juan Rubén alias “Juan sin teclas” de 37 años de edad fue atacado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y recibió tres impactos de bala, dos en el abdomen y uno más en la espalda.

Cuando los policías municipales arribaron al sitio encontraron a este hombre tendido en el piso, sangrando y boca abajo y al revisarlo ya no presentaba signos vitales.

El Segundo….

Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en la colonia España en la zona sur de esta capital cerca de las 23:00 horas cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra los afectados que se encontraban en la calle Segovia.

Tras la agresión en un vehículo particular el más afectado de las tres personas un hombre hasta ahora no identificado fue llevado por la pareja a recibir atención médica en una camioneta Mazda negra a la clínica particular San Juan en el fraccionamiento Pilar Blanco, sin embargo cuando el masculino fue revisado a la entrada del nosocomio ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificado cómo Carlos Melquiades Dávalos de 28 años de edad.

Sus acompañantes solo resultaron con heridas que no requirieron hospitalización.

El tercero…

A las 23:15 horas se reportó un nuevo ataque a balazos en la colonia Jesús Gómez Portugal en la zona centro de esta urbe, en la calle Magallanes, donde se informó que una persona del sexo masculino había discutido en el interior de su vivienda en la casa marcada con el número 142.

Tras ello los agresores que habían llegado a su domicilio en una motocicleta negra lo sacaron de su domicilio y a las afueras de éste le dispararon en al menos dos ocasiones haciendo blanco en el rostro y en el abdomen.

Luego del ataque la motocicleta y un Nissan March negro donde se presume viajaban los atacantes se dieron a la fuga.

El cuarto ataque…

A las 23:47 horas se reportó que en la calle Viñedos de Santa Rita en el número 305 en la colonia Ex Viñedos de Guadalupe en el municipio de San Francisco de los Romo un hombre identificado cómo Edgar Barrientos de 29 años de edad fue atacado a balazos cuando se encontraba en el exterior de su domicilio.

El afectado se encontraba platicando con una mujer, cuando de manera intempestiva aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta y al acercarse hacia Edgar abrieron fuego y lograron hacer blanco en el cuello y en un brazo para luego escapar.

Posteriormente fue trasladado a recibir atención médica a la clínica 3 del Seguro Social en el municipio de Jesús María, conurbado con esta municipalidad, donde su estado de salud se reportó como grave y delicado.

El quinto ataque….

Cerca de las 00:51 horas de este miércoles una adolescente de 17 años de edad embarazada fue agredida a balazos en la calle Micaela de Ayala en el número 119 en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción en la zona oriente de esta mancha urbana.

La jovencita logró sobrevivir al ataque, ya que afortunadamente solo recibió un balazo en una de sus piernas.

La afectada se encontraba en el cruce de la calle Cristóbal de Torres y Micaela Ayala cuando en determinado momento apareció un vehículo Nissan Sentra blanco con dos sujetos a bordo y quien al ver a la joven le disparan en dos ocasiones para hacer blanco en una pierna.

La adolescente con todo y la herida comenzó a correr sobre la calle Micaela Ayala y buscó refugio en su domicilio, mientras que los agresores siguen disparando contra su humanidad y lograron dañar un vehículo Nissan Urvan blanco que estaba estacionado.

Posteriormente se dieron a la fuga. Mientras que los familiares de la víctima dieron aviso a los cuerpos de emergencia y más tarde paramédicos de la Coordinación de Protección Civil Municipal trasladaron a la joven a recibir atención médica a la clínica pública del Tercer Milenio, donde su estado de salud se reportó cómo estable.

En el sitio se localizaron 3 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

En ninguno de estos hechos hubo detenidos.