No voy al gabinete, me quedo en el Congreso de Aguascalientes: Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin invitación de sumarse al próximo gabinete estatal se declaró el diputado por el PAN, Maximiliano Ramírez Hernández, quien dejó la puerta abierta luego de reconocer una buena relación con la gobernadora electa Teresa Jiménez Esquivel.

“A título personal no he recibido ninguna invitación al día de hoy. Tengo una buena relación con el gobernador saliente (Martin Orozco) y con la gobernadora electa, hemos platicado bastante. No descarto, mas mi prioridad es el Congreso, la gente me eligió y lo más probable es que aquí nos quedemos a chambear”, aclaró en entrevista.

Ramírez Hernández colaboró con Jiménez Esquivel hace un lustro en el Cabildo de la capital, luego que el primero fungía como regidor cuando la futura mandataria completó su primer periodo como alcaldesa.

“Se escuchan muchos rumores en torno a los compañeros de la bancada del PAN, pero la realidad es que vamos a concentrarnos en el trabajo. En la comisión de Planeación y Desarrollo Urbanos tenemos muchos proyectos como el Código Urbano y la Ley de Obra Pública”, reiteró el panista.

El relevo en gobierno del estado se tiene previsto para el próximo 1 de octubre.