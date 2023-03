No voy a limpiar la basura del Chulo, dice Marmolejo y se descarta para repetir alcaldía de Rincón de Romos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Fernando Marmolejo Montoya, diputado por el Partido del Trabajo, rechazó que vaya a contender por la alcaldía de Rincón de Romos, cargo que ocupó hace más de un lustro, cuestionando la herencia que dejaría la gestión del morenista, Javier Rivera Luévano, edil en turno de ese municipio.

“Les puedo dejar con la tranquilidad de que como alcalde ya no voy. A lo mejor busco otro lugar dentro de la representación de las elecciones, pero a la presidencia es un no rotundo”, comentó en entrevista.

– ¿Quedó curado de espantos? ¿O por el cochinero del Chulo Rivera?

– Porque uno tiene que ir a limpiar la casa, tiene uno que tapar otra vez los baches. Entonces volver a lo mismo, a recoger la misma basura, acomodar las mismas cosas, es un cuento de nunca acabar.

Marmolejo Montoya ocupó la alcaldía de Rincón de Romos en el periodo 2014 a 2016. En 2021 fue electo diputado por ese municipio, desde donde ha sostenido diferencias públicas con Rivera Luévano.

Por lo pronto, el diputado local exhortó a los periodistas para que conozcan de primera mano la situación en la cabecera municipal y sus problemáticas. “Yo les invito a que vayan a Rincón y vean la situación que vivimos. Es un desbaratadero de calles, no hay vialidad, no hay banquetas, no hay recolección de basura y muchas otras cosas”, remarcó.

Las once presidencias municipales del estado se renovarán en elecciones del siguiente año.