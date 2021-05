‘No vieron bien el video’: Mario Delgado responde a Gobierno de Tamaulipas

Redacción

Tamaulipas.-Líder de Morena salió a responder al Gobierno de Tamaulipas quien desmintiera su versión de que fue falso que lo amenazaran con armas.

Después de que el Gobierno de Tamaulipas asegurara, en un comunicado, que en el video que subió a redes el presidente de Morena, Mario Delgado, para denunciar una agresión armada en el estado, “nunca se ven las armas”, éste salió al quite al asegurar que “no han visto bien” la grabación. © Proporcionado por 24 Horas

Mediante su cuenta de Twitter, el mandamás de Morena acusó que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, no tiene “buena señal” en el “escondite en el que se encuentra” y por eso no pudo ver bien el video.

Lo anterior, como respuesta al comunicado del gobierno en el que se asegura que en ningún momento se observa algún arma, como Delgado aseguró durante su denuncia.

Para demostrar sus dichos, el morenista retuiteó una imagen subida por el reportero Carlos Domínguez en la que, supuestamente, se ve un arma “de alto calibre” en el tablero del automóvil donde viajaban los “agresores”.

Asegura @fgcabezadevaca que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos el 6 de junio. https://t.co/cE6tC35mkU

