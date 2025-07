“No vengo a que me tiren un montón de veces”, exige Keylor Navas en Pumas

Redacción

Apenas se incorporó como guardameta de los Pumas de la UNAM y el costarricense Keylor Navas apoyó en la primera victoria del cuadro universitario, luego de un inicio titubeante en el Torneo Apertura 2025.

“Muy feliz, muy agradecido por la victoria, contento por poder jugar mi primer partido en México, empezar ganando siempre es algo importante. Yo estoy para cuando me necesiten, pero no vengo a que me tiren un montón de veces. Lo más importante es el equipo y vamos a trabajar para salir adelante”, comentó Navas para Fox Caliente TV.

El ex portero del Real Madrid es el refuerzo de la UNAM y en su debut los Pumas vencieron 2-0 al Querétaro, en el estadio de La Corregidora.

Keylor agradeció el recibimiento en el futbol mexicano y también fue claro al expresar que darán todo por intentar darle lo mejor a la afición de Pumas para que puedan alcanzar los objetivos en este Apertura 2025.

Navas llegó en días pasados a México, luego de una salida controvertida del futbol argentino, donde venía actuando para Newells’ Old Boys.