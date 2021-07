No ven que pueda crecer consumo de marihuana en trabajadores tras su legalización

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No advierten empresarios locales un disparo en el consumo de marihuana entre trabajadores tras su legalización, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Raúl González Alonso.

“No creemos que se disparen los niveles de consumo, realmente quien tiene afición por la marihuana lo hace con o sin legalización y esa es una realidad que no se puede ocultar”, expuso.

Sobre los efectos que esta legalización de la marihuana pudiera traer en el tema de la seguridad, el empresario local mencionó que de entrada no advierten problemas mayores luego de que el código penal no ha cambiado, por lo que si alguien es sorprendido con una posesión mayor a 5 gramos seguirá siendo detenido.

Sin embrago aseveró que existen aún muchas dudas en este tema, principalmente en el apartado de la comercialización y producción de esta.

“Tenemos dudas, vamos a ver cómo se van asentando las cosas y ver ahora cómo se van a mover estas personas que ahora van a poder vender lícitamente esta droga”, finalizó.