No ve Fiscalía de Aguascalientes riesgos por cambios en el Poder Judicial 

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, indico que no ven riesgos, ni hay temor por cambios en el Poder Judicial a partir del próximo primero de septiembre.

Comprometió un trabajo conjunto con los jugadores en temas audiencias, así como en el desahogo de sentencias.

“Lo que vamos a buscar es que no se poerds esta sinergia de trabajo que hemos venido llevando con el Poder Judicial, sobre todo privilegiado el Plan de Justicia Aguascalientes.

Entrevistado a las afueras del Congreso del Estado, Alonso García indicó que se hará énfasis en la homologación de criterios con los Ministerios Públicos.

-¿Por estos cambios hay algún miedo, sobre todo porque se dice que llegan jueces que no cuentan con experiencia?

-No, yo creo que lo importante es que una gran parte de los jueces que ya estaban siguen y en el caso de los que llegan ya se han estado capacitando, por lo que no hay temor.

Al final resaltó la importancia de que se sigan llevando los conversatorios para empatar las agendas.