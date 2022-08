No vamos a formar parte de prácticas anti democráticas en Morena: Arturo Avila

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Antes de abandonar el lujoso hotel Quinta Real en el sur de la ciudad donde se llevó a cabo la asamblea para renovar la dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Arturo Avila dijo a El Clarinete que;

“Nosotros somos un grupo de cinco consejeros de 30 en total qué decidimos no participar en un ejercicio porque, lo menos que tiene es democracia que desde la Asamblea está viciado, donde vimos la peores prácticas como a la antigüita, qué parecen priistas y ahorita lo mismo, ellos digo el grupo de Nora (Ruvalcaba) y Aldo (Ruiz) se están repartiendo el pastel cómo si fuera esto una especie de botín y nosotros nunca hemos estado por el cargo”, dijo.

Acto seguido Avila recordó; “fui candidato en el 2019 a pesar del partido, fui candidato en el 2021 a pesar del partido, gané en la encuesta en 2022 y seguimos en la lucha y creo que les estamos demostrando a los compañeros que no nos importa el cargo, nos importa el encargo, seguiremos siendo parte importante del movimiento, apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no vamos a seguir siendo parte de prácticas que no son democráticas”.

¿Cómo cuáles prácticas?

-Pues toda la familia se va a quedar (con la dirigencia) es una tema familiar, va a ser Gil (Gutiérrez) que todos sabemos qué tiene una relación muy cercana con Nora Ruvalcaba y va a ser el presidente del partido. Va a estar Ivón (González) esposa de Aldo (Ruiz) cómo secretaria general, estará Daniel Galván que estuvo en la campaña de Meade va a ser secretario de Organización, va estar (Fernando) Alférez (esposo de Nora Ruvalcaba) como dirigente del Instituto de Formación Política y tiene una denuncia es inelegible, entonces no compartimos esto, y duele mucho porque fuimos incondicionales de Nora en la campaña, duele mucho porque a pesar de que yo gané las encuestas para la gubernatura, estuve con ella de principio a fin.

¿También apoyaste a Aldo Ruiz?

-Cierto en 2019, sí alguien apoyó a Aldo Ruiz fui yo, con todo hasta con la infraestructura de servidores de la nación que aún no entraban, entonces pues también la generosidad es algo muy importante siempre y cuando no se tiene para qué

El polémico empresario con tono molesto señaló que él junto con sus cuatro consejeros, la diputada local, Ana Gómez, la regidora capitalina, Alejandra Peña, así como Miguel Zúñiga y Rubén Castillo al ver que no había condiciones para llegar a una negociación equitativa decidieron abandonar la mesa de acuerdos previa a la Asamblea para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal morenista.