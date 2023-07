No todos los indigentes aceptan apoyo: Diócesis

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se brinda auxilio material a personas indigentes, indicó Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local, quien aclaró que no todos los integrantes de este sector aceptan una posible ayuda.

“Hay algunos que se aparecen en el templo de San Marcos, mañana en Guadalupe y luego en el Sagrado Corazón. Sí se les ayuda, pero ordinariamente estas personas no quieren tener sentido de pertenencia, pues les puede uno decir ‘vénganse a barrer la parroquia y les damos un apoyo’, pero no dicen sí, no dicen no. Hay como una especie de abanico en ese sector”, resaltó

Pedroza González abundó que hay otro sector de personas que por circunstancias laborales pueden a quedarse sin empleo, los cuales son quienes se identifican para brindarles algún tipo de respaldo.

“Hay otros indigentes que son casuales, por decirlo de alguna manera, Son personas que no tienen dinero para necesidades básicas, algunos porque les despidieron del trabajo y les canalizamos, o en su misma parroquia les pueden apoyar”, adicionó.

El vocero precisó que las personas que buscan apoyo en muchas ocasiones son canalizados a Cáritas, asociación civil del propio obispado.