No tienen agua desde hace tres meses en la colonia Guadalupe Posada

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento J. Guadalupe Posada en particular de las calles Calavera Maderista, Avenida de la Catrina, en el oriente de la ciudad, denunciaron que del pavimento brotan manantiales de agua cristalina que se desperdicia, mientras que los cobros excesivos les llegan a los ciudadanos a sus casas de manera elevada y puntual.

“Tenemos ya tres meses con esta problemática y Veolia ni Ccapama no resuelven nada, mientras que los recibos siempre llegan a tiempo”, dijo la señora. Chela Morán.

“Tenemos el problema del agua, no reparan las fugas se desperdicia el agua, muchas fugas tienen más de 3 meses, además de las luminarias que no reparan y las patrullas no vienen, tenemos inseguridad, no podemos andar en la calle avanzada la noche, además de las calles sin pavimento y no nos hacen caso las autoridades”, comentó por su parte Ernestina Guerrero.