No tiene caso revancha con Canelo: Equipo de Crawford 

Redacción

Ciudad de México.-El equipo de Terence Crawford aún no se olvida de la gloria que alcanzó el púgil estadounidense al ganarle a Canelo Álvarez todos sus título y continúan presumiendo de esa gran diferencia, según ellos, que tuvo el retador ante el campeón y visualizan que una revancha estaría de más porque el mexicano perdería por K.O.

A pesar de que el combate que se realizó ante 70.482 espectadores en el Allegiant Stadium de Las Vegas se vio a un Crawford menos agresivo de lo que se presuponía y recién demostró su valía sobre el final, momento en el que sacó las diferencias de puntos en las tarjetas de los jueces (115-113, 115-113 y 116-112), su entrenador predice que una posible revancha a Canelo terminaría con el mexicano perdiendo de nuevo

“Creo que podríamos ganarle por segunda vez y puede ser que esta vez será peor porque siento que ‘Bud’ Crawford está muy en forma, por lo que no creo que Canelo pueda llegar a hacerle daño”. Con esas contundentes palabras se refirió Bernie Davis en ‘MillCity Boxing’ parafraseando una posible revancha.

Con un gran optimismo pensando en el futuro, Davis cree posible un K.O. de Crawford sobre Canelo. “Nada de lo que él [Canelo] proponía sobre el ring estaba funcionando aquella noche. Pienso que Álvarez se imaginaba que Crawford iba a correr como William Scull e, imagino, que pensaba que Terence no podía hacerle daño. No veo motivos para una revancha entre ambos”, expresó el entrenador.

Con información de Marca