No tengo candidato para sucederme: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Martín Orozco Sandoval gobernador del estado, sentenció que no tiene candidato o candidata a sucederlo en el cargo, por lo que se deslinda y dice que la decisión del abanderado panista recaerá directamente en el partido.

Acto seguido el panista, reiteró sus críticas hacia la dirigencia nacional del PAN que encabeza Marko Cortés e indicó que no coincide con pronósticos mediocres y derrotistas.

“Que el partido decida en Aguascalientes quien será el candidato porque yo no voy a distraerme un solo minuto de mi quehacer como gobernador por andar en temas partidistas”, aseveró.

-¿No participará entonces ni como militante?

-Vaya, soy uno más de miles de panistas, pero en actividades de partido no voy a participar y me dedicaré a mis actividades como gobernador, tendré mi decisión como militante y personalmente en los procesos, pero hasta ahí.

Al final Orozco Sandoval externó en tono de enfado que cada quien haga lo que quiera y que sea la sociedad quien defina el futuro de Aguascalientes mediante su voto.