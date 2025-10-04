No te puedes perder esta película de MTB

Redacción

EU.-Thomas Genon vuelve a sorprender con Paradigm, un nuevo film que destila autenticidad, técnica y espíritu colectivo. Rodada en tres escenarios clave del MTB europeo —Francia, Suiza y Polonia—, la película captura el momento creativo de uno de los riders más influyentes del freeride actual. Lejos de la presión competitiva del slopestyle, Genon abraza la libertad del freeride acompañado por un elenco de lujo: Emil Johansson, Kade Edwards, Szymon Godziek, y otros referentes de la escena como Louis Reboul, Marcin Rot o Nico Vink.

“Cada uno está empujando su propio límite y su visión del deporte. Eso me inspira mucho”, afirma Genon en los primeros minutos de la cinta, dejando claro que Paradigm no es solo una sucesión de trucos espectaculares, sino también un manifiesto personal sobre el momento que vive el mountain bike.

Desde las líneas fluidas en su compound en Francia, pasando por sesiones conjuntas en Châtel, Leysin y Morgins, hasta los colosales saltos de Kudowa-Zdrój en Polonia, el film ofrece una narrativa visual que alterna adrenalina y camaradería. Johansson, quien sigue marcando la pauta con su técnica depurada, protagoniza varios de los momentos más memorables del metraje. “Emil está en otra liga”, reconoce Genon. “Rodear con él es humillante, pero también increíblemente motivador”.

Uno de los segmentos más impactantes llega en la parte final, cuando el equipo se reúne en los terrenos de Fest Series en Polonia. Allí, la camaradería entre los riders —y la envergadura de los módulos— refuerzan el carácter colectivo y festivo de Paradigm. “Al final, lo que más me hace feliz es una buena sesión, estar con mis amigos y seguir progresando”, concluye Genon, mientras se despide entre risas, tierra y velocidad.

Con información de AS