Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Birrias nos da su opinión luego de que el expriista, ex “independiente” ex “quiso ser de Morena” Gabriel Arellano, ahora se une con Movimiento Ciudadano buscando ser alcalde, aunque no tiene muchas canicas y si bien le va alcanzaría a ser regidor.

El chiste es estar en la nómina oficial.