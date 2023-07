No soy chaquetero, pero voy con quien gane: Melón

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por el Partido del Trabajo, Fernando Marmolejo Montoya mejor conocido como El Melón se ha dejado ver con varios precandidatos de Morena y sus aliados que buscan ser el abanderado a la presidencia de la República por la llamada 4T.

En breve charla con El Clarinete el también exalcalde de Rincón de Romos habló al respecto.

¿Usted no pierde?

-Son 5, yo voy y los saludo a todos, y estoy con todos y con el que quede a ese vamos a apoyar, con el que gane con ese vamos a estar; porque por que es el candidato de la coalición, no se vale que tomemos partido desde ahorita y si nuestro favorito no gana luego nos retiramos y ya abandonamos, ‘no ahí arréglenselas, no gano el que yo quería, ahí arreglenselas’; no, vamos a apoyar y vamos a apoyar a todos y el que gane a ese vamos a apoyarlo al final los vamos a llevar hasta la presidencia

¿Y sí se piensa al revés que digan que es chaquetero, con uno y con otros?

-No, no, no, pueden pensar lo que quieran, pueden pensar lo que ellos quieran, yo estoy con el movimiento y yo esa es la finalidad, ya estuve con Adán, ya estuve con Claudia, (Sheinbaum) estuve con (Gerardo Fernández) Noroña, y ahora con Manuel, (Velasco) y otra vengo por que me invitan, con Marcelo no fui porque no me invitaron

¿Lo invitaron con Monreal? No me han invitado, pero si me me invitan también voy y lo saludo, es que hay que apoyar, hay que apoyar al movimiento y hay que apoyar a los amigos, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos en todo.

Los amigos cuándo están cercas de ti, si algún amigo tuyo tiene una iniciativa, un proyecto, pues tu obligación es apoyarlo aunque a veces en la cabeza, dentro de ti digas pues no se va a lograr, no, pero si él tiene el empeño y tiene las ganas, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y que le eche ganas, yo si vengo a decirles que le echen ganas nada más.

La entrevista se realizó a unos días de la visita de Ricardo Monreal a esta capital y ahí no se le vió al legislador local petista, por lo que se deduce que no fue invitado a la Asamblea Informativa que tuvo el senador con licencia por Zacatecas, el pasado martes.