“No somos machistas, lo son los conservadores”: López Obrador

Redacción

Ciudad de México.- Ante las recientes protestas de grupos feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no es machista y que él personalmente ha promovido la equidad de género.

Por ello, el titular del Ejecutivo federal dijo que a él o a su administración no se les puede calificar de machistas y aseveró que son otros actores políticos los que se comportan con actitudes en contra de las mujeres.

“Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, o sea, venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste, y ofrezco disculpas por anticipado. ¿Saben dónde está el machismo?, ¿quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores”, expuso López Obrador.

En ese sentido, agregó: “Por eso ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión; además, las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodillas, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante”.

El Presidente pidió, sin embargo, que las manifestaciones que se llevan a cabo en este periodo en diversas ciudades del país se desarrollen sin violencia.

Por ello, demandó que si los conservadores tienen un problema con su gestión, entonces que no se disfracen de feministas, sino que hagan un movimiento legítimo.

“Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros? Mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento”, expresó.

Insistió en que su administración no hace distinciones de género al momento de entregar programas sociales, becas, apoyos económicos, pensiones, etcétera.

Con información de Excélsior