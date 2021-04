No solo los docentes se tienen que vacunar para un regreso a clases en Aguascalientes: Valdez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a que puedan vacunar a docentes, no están dadas las condiciones para un regreso a clases presenciales sin riesgos por la pandemia, enfatizó Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, ante el anuncio de autoridades locales que plantean una reapertura para mayo entrante.

“Ya lo he manifestado muchas veces, de que no hay las condiciones. Sigue habiendo contagios, sigue habiendo defunciones, pero sobretodo el semáforo sanitario aún no se encuentra en verde”, expuso el legislador del Partido Nueva Alianza.

Valdez Herrera hizo hincapié en la solicitud del gremio de maestros en torno a contar con las tres V: vacunación para todos los trabajadores de la educación, semáforo verde y que sea voluntario para entonces estudiar el posible retorno a clases en Aguascalientes.

“Aquí en el estado yo he hablado también de que algunas instalaciones educativas han sido vandalizadas y debemos primero hacer un diagnóstico de las condiciones de esos planteles y cómo se encuentran”, recalcó.

El legislador de Nueva Alianza abundó que el panorama sí es diferente en estados como Campeche, donde tiempo atrás fueron ubicados en semáforo verde ante la pandemia.

Finalmente manifestó que también tienen que ser vacunados los trabajadores administrativos y el personal de intendencia ya que finalmente todos interactúan al igual que los docentes con los alumnos.