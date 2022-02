No se tienen identificados aguascalentenses en Ucrania:Flores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hasta el momento la cancillería Mexicana no ha emitido reporte de que algún aguascalentense se encuentre en la zona de conflicto en Ucrania, sostuvo el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

En entrevista colectiva con medidos de comunicación el funcionario estatal mencionó que hasta el momento solo se tiene conocimiento de 90 familias y poco más de 200 integrantes, sin que se haya reportado entre estas a personas de Aguascalientes.

Sin embargo, Flores Femat apuntó a que como mexicanos se está al pendiente de la seguridad de dichos compatriotas y de que este conflicto bélico no les alcance.

“Repito que como mexicanos estamos al pendiente de que no haya repercusiones en lo general en la población, pero particularmente en los médicos que no tienen nada que ver con la situación del conflicto”, finalizó.