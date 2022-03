No se sienten seguros aguascalentenses: INEGI

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los habitantes de la capital han optado por no llevar con ellos sus objetos de valor por el temor de ser víctimas de un delito, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la encuesta realizada a personas mayores de 18 años, el 37.1 por ciento de los participantes dijeron ya no llevar sus pertenencias de valor, mientras que el 26.1% dijeron ya no caminar de noche en los alrededores de su vivienda para evitar algún incidente.

También muestra que el 20.5 por ciento que dijo que ya no permitían que sus hijos salieran de sus viviendas por temor a que fueran víctimas de la inseguridad.

En menor medida se encontró el 15.8 por ciento que señaló que ya no visitaba a parientes o amigos por considerar que sus colonias eran inseguras.

Durante el cuarto trimestre del 2021, incrementó el número de mexicanos que señalaron que ya no llevaban objetos de valor cuando salían de casa, pasando del 53.4 por ciento registrado en septiembre al 57.5 por ciento reportado en diciembre.