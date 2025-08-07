No sé si de otros lugares se va Nissan, pero de aquí no: Jiménez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora panista del estado, Teresa Jiménez Esquivel, sostuvo este jueves que Nissan no se va de Aguascalientes.

“Me decían, oye que a lo mejor de va a ir Nissan, pues no se si de otros lugares porque de aquí no, aquí llegan otras plantas de Nissan.

En el marco de la presentación del programa Cofía de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en las instalaciones de Foro trece, la mandataria adelantó que va por más inversiones para Aguascalientes.

Expuso que México y el mundo hoy atraviesan por una situación de incertidumbre, aunque en el caso de Aguascalientes trabajará para que le vaya mejor a la gente y esta pueda tener un empleo digno.

Convocó a la unidad entre sociedad y gobierno para que a Aguascalientes le vaya bien y alcanzar sus satisfactores de vida.

Comprometió mayor apoyo a las pequeñas empresas para que les vaya bien y coloquen sus productos en México y el mundo.

“En Aguascalientes se trabaja con soluciones, buscamos siempre encontrar respuestas a los problemas que se prestan.