No se sí acepten a Claudia en MC: Ebrard

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Marcelo Ebrard aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena, fue tácito al responder a la pregunta ¿Tiene un Plan B en caso de qué no sea usted el candidato por Morena?

-No sé si acepten a Claudia (Sheibaum) en Movimiento Ciudadano.

En rueda de prensa celebrada en un salón del hotel Quality Inn a un costado de palacio de gobierno, el excanciller, habló del tema de seguridad donde plantea que con el uso de la tecnología ya existente y otra que deba ser adquirida aunado a multiplicar los elementos en las fiscalías estatales se podrá abatir la inseguridad que impera en el territorio nacional.

Ebrard Casaubón señaló que mediante el uso de cámaras de reconocimiento facial así como las cámaras personales que tendrán los gendarmes de la Guardia Nacional, y el uso de Inteligencia Artificial, todo ello aunado a multiplicar por 5 los agentes que laboran en las fiscalías estatales se podrá lograr contener la violencia que vive el país.

A su vez rechazó tener equipo de seguridad.

Finalmente en este espacio aseguró que los documentos que se han presentado en contra suya y de su familia de parte de un diario digital de la Ciudad de México “son guerra sucia y no me preocupan” porque lo que está presentado ese medio es una carpeta en la que un juez determinó su no investigación, por lo tanto esa información que se difunde es falsa”, externó.

Ya pasado el medio el día en el Foro Ciudadano de Seguridad, el exjefe de gobierno capitalino detalló este plan denominado “Angel” ante ciudadanos y contados empresarios en un salón de la empresa JM Romo, dedicada a la fabricación de anaqueles y muebles para supermercados de calidad exportación en el tradicional Barrio del Encino en la zona centro de esta ciudad.

Ahí habló de su “plan que no es un propuesta de campaña” cómo le solicitó el INE ante cerca de 300 personas en su mayoría empleados del Inegi, empleados estatales y simpatizantes morenistas, mismo que ya había presentado este martes en la ciudad de León, Guanajuato.

“El Carnal Marcelo” cómo se hace llamar aseguró que a pesar de la percepción de vivir en un país más violento los índices de inseguridad han disminuido en un 10 por ciento “y una cosa que no había antes era la existencia de la Guardia Nacional” entidad con la que es más fácil coordinar operativos que hacerlo con las policías estatales y municipales.

Por cierto un tache para su equipo de campaña, tanto para los de avanzada si es que tiene cómo para los locales, toda vez que el sonido durante la rueda de prensa estuvo fallando continuamente tanto así que se vio desesperado por momentos al político que hasta llegó a exclamar con fastidio “bueno a capela”

Y más tarde en el evento durante la presentación de su plan de seguridad con el micrófono en la mano preguntó ¿Y éste sí sirve? lo que provocó risas.