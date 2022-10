No se sancionará al Palenque de la Feria tras hechos violentos: Reglamentos

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No se sancionará al Palenque de la Feria por los hechos violentos ocurridos el pasado domingo, cuando se registró un homicidio a cuadras del recinto, indicó David Ángeles Castañeda, director del área municipal de Reglamentos.

El funcionario apuntó que aunque la víctima tuvo un altercado dentro del palenque con otra persona, el delito se registró fuera del mismo, por lo que no se tienen elementos para emitir una sanción en contra de los responsables del inmueble.

“Si es cierto en que hay ocasiones que está atendiendo la policía municipal o estatal, dependiendo del evento, sobre todo cuando hay un festival, pelea de gallos, cuando es la feria, pero cuando se renta ya es obligación del organizador del evento”

– ¿Sanciones no habrá entonces?

– No, porque no tenemos elementos para poder sancionar, además, normalmente casi siempre es en el momento cuando nosotros llegamos y en este caso pues todo ocurrió afuera.

Comentó que el palenque, como cualquier otro establecimiento que alberga a una gran cantidad de personas y donde se venden bebidas alcohólicas, cuenta con un permiso para poder desempeñar estas actividades.

Asimismo, dijo que el Ayuntamiento estará a la espera de lo que se indique con las investigaciones hechas por la Fiscalía General del Estado (FGE), para poder actuar de manera correspondiente.

La víctima acudió al Palenque de la Feria a disfrutar del concierto de la agrupación Marca Registrada, el domingo 16 de octubre. Al salir, fue perseguido por sus atacantes y finalmente, fue asesinado a balazos entre las calles F. Elizondo y Nieto.