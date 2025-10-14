28 C
Aguascalientes
14 octubre, 2025
Tendencias

Checa las frutas pueden comer los perros

Kim Kardashian lanza ropa interior con vello

Hasta 10 presas de importancia rebasan su capacidad tras intensas…

Yakohama invierte más de 464 mdp en Aguascalientes

Subirán tarifas de agua en Asientos, anuncia González Mota

Se mantendrá subsidio de 320 mdp de gobierno a servicio…

No se repetirán crisis de inseguridad de otros sexenios, dice…

Investigan interpretación de narcocorridos en concierto de Julión Álvarez en…

Llama líder de diputados de Morena evitar discriminación entre militantes…

Llama Valdivia a mantener “defensa férrea” en recursos públicos a…

No se repetirán crisis de inseguridad de otros sexenios, dice Arámbula


Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Deberá reforzarse la vigilancia en territorio estatal, luego de los sucesos violentos que han ocurrido en las últimas semanas, admitió el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López.

“Lamentamos profundamente todo lo que ha pasado  en materia de seguridad. No estamos exentos de que pase algo, sin embargo tenemos que reforzar, salir y aún así creemos que Aguascalientes es un estado con paz, a pesar de los sucesos que ha habido”, enfatizó.

Tan sólo en la primera mitad de mes, en territorio aguascalentense han ocurrido balaceras en talleres, ejecuciones en la vía pública, hallazgo de restos humanos en el norte del estado y recientemente el robo a un cuentahabiente saliendo de un banco.

Ese panorama de inseguridad luce similar a sexenios pasados en Aguascalientes como ocurrió hace dos décadas en el gobierno del panista Luis Armando Reynoso Femat.

Al respecto,  el secretario de Gobierno dijo que se labora para evitar que estos hechos se repitan. “En seguridad siempre estamos expuestos y por eso tenemos que cerrar filas, precisamente para no caer en crisis como esas que se tuvieron en el pasado”, adicionó Arámbula López.

De cara a la comparecencia del secretario de Seguridad, Antonio Martínez Romo, ante el Congreso como parte de la glosa del informe para el próximo jueves 15, Antonio Arámbula resumió: “el secretario en su comparecencia tendrá que explicar los hechos y decir el informe”.