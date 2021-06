“No sé qué tiene que apend%ja”: Juan Rivera, hermano de Lupillo, explota contra Belinda

Redacción

Ciudad de México.- La relación entre Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar, especialmente desde que anunciaron su compromiso y por la forma en la que los exes de la cantante reaccionaron a esta noticia, como Lupillo Rivera.

Ahora es su hermano, Juan Rivera, quien habló de la pasada relación entre los jueces de “La Voz” y señaló que no entiende el motivo por el que Belinda provoca tanta pasión entre sus conquistas.

“Estaba en el chisme a todo lo que daba, creo que Belida estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé que tiene Belinda que apendeja”, declaró el hermano de Lupe a Vipromu Films.

Comentó que en Sinaloa ha visto a más mujeres iguales a Belinda, por lo reiteró que no le ve lo especial.

“Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 (mujeres) mejores. Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido”, abundó en entrevista.

Aseguró que al tiempo en que Nodal y Belinda afianzaban por primera vez su relación romántica, las giras fueron una experiencia dura para Lupillo. Su hermano indicó que cuando su hermano se hizo tendencia por la cantante pop, las repercusiones llegaron al lugar de trabajo.

“Para ese entonces ya había pasado lo del tatuaje, cuando Belinda ya se había se había hecho novia del otro, salieron mil memes de Lupe. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente’”, agregó.

Al final, Juan consideró que no estaba “chido” que su hermano se convirtiera en blanco de memes, incluso si le parecían ingeniosos y creativos. También admitió que no le gustaría estar en la posición de Lupillo.

Con información de Infobae