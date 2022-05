No se puede tener permisibilidad con los grupos criminales: AN

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aunque la extrema violencia no es la solución, tampoco se puede tener permisibilidad hacia el actuar de los grupos criminales del país, apuntó el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero.

Cuestionado respecto al video que circula en redes sociales y que muestra a supuestos integrantes de un grupo criminal persiguiendo a varios elementos del Ejército, indicó que no se puede permitir la política de seguridad.

“La violencia es indeseable en cualquier circunstancia, pero eso es lo que pasa cuando permites que se envalentonen; nosotros no estamos diciendo que la solución sea la hiper-confrontación eterna porque sabemos cuáles son los efectos de eso, lo que no puede ser es la hiper-permisibilidad, es exactamente el otro extremo”, señaló en rueda de prensa desde Aguascalientes.

El coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara baja consideró que en México ya no es suficiente que los partidos políticos se encarguen de la seguridad, sino que se requieren de muchas más voces para crear una nueva estrategia de protección a la ciudadanía.

Al concluir, Romero Herrera externó que el gobierno federal se ha dedicado a culpar a las anteriores administraciones de las problemáticas que el país tiene actualmente y señaló que así seguirá.

“Van a pasarse 6 años y ni una sola consecuencia va a ser como causa de sus decisiones. Se la van a pasar diciendo que todo fue culpa del pasado, entonces ¿en qué momento comenzaron a gobernar ellos?”, finalizó.