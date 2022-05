No se permitirá que minen facultades de autoridades electorales: Romero 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales de Acción Nacional dejó en claro que no se va a permitir que se minen las facultades de la autoridades electorales con la reforma en materia electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acto seguido agregó que no se trata de ir en contra del mandatario federal solo porque si en sus iniciativas, por lo que únicamente irán a favor en los puntos de coincidencia que fortalezcan la democracia de México, sin dar una paso atrás.

Romero Herrera, a su vez adelantó que el PAN presentará su propia propuesta de reforma, sin que se descarte que vayan nuevamente juntos con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano quienes seguramente también elaborarán las suyas.

“Nosotros estamos planteando en nuestra propuesta temas que van para adelante entre ellos las votaciones primarias, es decir que las candidaturas ya no solamente sean decisiones de partidos, de cúpulas o de dirigentes y que ahora se abran a la ciudadanía sin que esta tenga que ser panista, priista o de cualquier color y que sea esta quien elija”, ejemplificó el legislador.

Por último el legislador federal anticipó que se mantendrá la postura de rechazo a todo aquello que sea un retroceso para democracia no va a ser avalado por la oposición que ya demostró que unidos pueden parar al presidente y su partido Morena.