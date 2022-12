No se permitirá instalación de empresas de alto consumo de agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Dada la crisis que se padece en el estado con el abatimiento de los mantos acuíferos, no se permitirá la llegada de empresas altamente consumidoras de agua, advirtió el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez.

“Seremos cuidadosos con el uso de nuestros recursos naturales, principalmente con el agua, entonces no podemos traer inversiones que demanden mucha agua porque no la tenemos”, enfatizó.

En entrevista colectiva el burócrata adelantó que se buscará en esta administración la diversificación de la economía, sin que se ponga en riesgo el recurso hídrico.

“Lo que se va a fomentar son aquellas inversiones que puedan utilizar agua de segundo o tercer uso como es el agua tratada que queremos disponer de la planta de la ciudad y de otras”, remarcó al concluir.