No se perciben brotes de violencia por elecciones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sostiene el gobernador panista Martín Orozco Sandoval que no se perciben riesgos de violencia por elecciones en Aguascalientes, como ocurre en otras entidades donde inclusive se han asesinado a candidatos.

Sin embargo, el gobernante conminó a candidatos que se sientan en riesgo a que lo hagan saber a la autoridad para brindarles todo el apoyo con seguridad.

-¿En el tema de la seguridad cómo ha visto el proceso, porque ya hay entidades donde se ha registrado violencia?

-En tema de elecciones no hablo, pero en seguridad si hay algún problema o amenaza en algún partido o con algún candidato, simplemente que nos lo hagan saber porque la parte de la seguridad sean candidatos o no es un tema que nos preocupa y ocupa.

-¿Hasta el momento alguien les ha pedido apoyo?

-No, la verdad es que nadie lo ha pedido y en ese sentido todo está tranquilo.

Al final, el jefe del ejecutivo reveló que se hizo un análisis por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en el que se indicó que no hay focos rojos de violencia en ningún municipio, por lo que se puede estar tranquilo aunque no relajado, concluyó.